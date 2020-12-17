Survivor Mert'ten olay paylaşım... "Edep ya hu"

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması ile yıldızı bir anda parlayan oyuncu Mert Öcal, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Saçlarını kestiren oyuncu, üstsüz pozuyla kaslarını gösterdi. Yakışıklı oyuncunun takipçileri Mert Öcal’ın kaslı pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Öcal'ın pozunu gören fenomen Burak Altındağ'ın "Edep ya hu" yorumu ise dikkat çekti.