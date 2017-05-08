Survivor Nagihan'ın da çıplak fotoğrafı internete düştü!

Magazin - 08 Mayıs 2017 12:25

Survivor'da adını duyuran eski milli atlet Nagihan Karadere'nin de çıplak fotoğrafı internete sızdı. Duymayan Kalmasın programında yayınlanan fotoğrafa Nagihan Karadere'nin "Fotoğraf bana ait. Bu fotoğrafı geçmişte kocama göndermiştim" dediği iddia edildi.İşte o kare: