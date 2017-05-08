Survivor Nagihan'ın da çıplak fotoğrafı internete düştü!

Nagihan Karadere de çıplak fotoğraf mağduru oldu.

Magazin - 08 Mayıs 2017 12:25
Survivor Nagihan'ın da çıplak fotoğrafı internete düştü!
Survivor'da adını duyuran eski milli atlet Nagihan Karadere'nin de çıplak fotoğrafı internete sızdı. Duymayan Kalmasın programında yayınlanan fotoğrafa Nagihan Karadere'nin "Fotoğraf bana ait. Bu fotoğrafı geçmişte kocama göndermiştim" dediği iddia edildi.

İşte o kare:
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Bağlantılar: Nagihan Karadere

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