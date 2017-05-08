İşte o kare:
Survivor Nagihan'ın da çıplak fotoğrafı internete düştü!
Nagihan Karadere de çıplak fotoğraf mağduru oldu.Magazin - 08 Mayıs 2017 12:25
Survivor'da adını duyuran eski milli atlet Nagihan Karadere'nin de çıplak fotoğrafı internete sızdı. Duymayan Kalmasın programında yayınlanan fotoğrafa Nagihan Karadere'nin "Fotoğraf bana ait. Bu fotoğrafı geçmişte kocama göndermiştim" dediği iddia edildi.
İşte o kare:
İşte o kare:
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Nagihan Karadere
MAGAZİN HABERLERİ
- Demet Akalın, Eser Yenenler'e çattı
- Gamze’nin kimsesi yok mu?
- Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi nişanlandı
- Bagaj krizinin perde arkası!
- Barış Arduç ve Gupse Özay evleniyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Eser Yenenler'e şok tepki!
- Tolga Tekin: Sadece arkadaşız
- Eser Yenenler'in gergin geccesi!
- Ebru Şallı ve Harun Tan buluştu!