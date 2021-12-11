Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken hakkında sürpriz iddia

2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile Kapadokya tatiline gitti. İkili, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı.All Star kadrosunda yer alacağı konuşulan Nisa ve Ogeday'ın flört ettiği iddia edilirken, geçtiğimiz akşam yeni görüntüler ortaya çıktı. Nisa ve Ogeday, bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.