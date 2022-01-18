Survivor Nisa Bölükbaşı'na ne oldu?

'Survivor 2022 All Star' heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başladı. Zorlu yarışmada daha önce mücadele eden ve gerek tavırları gerek performansıyla çok konuşulan Nisa Bölükbaşı'nın da All Star kadrosunda yer aldığı duyurulmuştu. Ancak gönüllüler takımında yarışacağı açıklanan Nisa, ilk günlerde hiç görünmedi.Nisa Bölükbaşı'nın, yarışmanın düzenlendiği Dominik'e gitmeden önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Kadrodan çıkartılmayan yarışmacı karantinaya girdi. 24 yaşındaki Nisa'nın yerine gönüllüler takımına yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.