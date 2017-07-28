Survivor Sabriye Şengül korkuttu!

Survivor 2017 ile adını daha geniş kitlelere duyuran ünlü Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile sevenlerini korkuttu.

Magazin - 28 Temmuz 2017 19:30
Survivor Sabriye Şengül korkuttu!
Survivor 2017'nin efsane isimlerinden Sabriye Şengül antreman sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

Survivor 2017'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan milli boksör Sabriye Şengül antreman sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Antreman yaparken ayağı takılıp düşen Sabriye, sırtından yaralandı.

Sabriye Şengül, yaşadığı taljhsiz kaza sonrası Instagram sayfasından fotoğraf paylaştı ve sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.

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Kaynak: acunn.com
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