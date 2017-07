Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'in bilinmeyenleri

Magazin - 28 Temmuz 2017 01:00

Ogeday All Star için, "Evde lafı geçtiğinde bile annem odasına kapanıp ağlamaya başlıyor. Annemin bu yapısını ve duygusallığını gördükçe nasıl giderim diye düşünüyorum" dedi. Ogeday ayrıca, "Gitmeden önce kafamda soru işaretleri vardı 'El altından yemek veriyorlardır' diyordum ama gidip o tokatı yiyince anladım gerçekten Survivor'ın Survivor olduğunu" ifadelerini kullandı."SURVİVOR İÇİN DOKUZ ELEME GEÇTİM"Yarışmaya katılma fikri nasıl oluştu?"Kürek sporuyla ilgileniyordum. Doğa sporu yapıyorum, hayatım doğada geçtiği ve tatillerimi de doğada yaptığım için televizyon izleyen bir insan değilim. Survivor'ın ne olduğunu biliyordum. Doğanın içinde yarışma var. Bu zaten benim branşımdan alışık olduğum bir şeydi. İnternetten başvuru yaptım. Bana en yakın hissettiğim, yatkın olan bir elektirik gibi geldi bana. Survivor'a başvurdum."Daha önceden kafanda var mıydı, bir anda mı karar verdin?"Ben Survivor'a 2016 sezonu için de başvurmuştum. Dördüncü elemede elenmiştim. Bir sonraki sene dokuz elemeyi geçip katılmaya hak kazandım.""BAŞKALARI TARAFINDAN FOTOĞRAFIM ÇEKİLMEYE BAŞLADI"Survivor'dan sonra hayatında neler değişti?"Kendim olarak bende bir şey değişmedi. Daha önce yediğim, içtiğim, gittiğim yerlerde herhangi bir değişiklik olmadı. Fotoğraf çekilmeyen bir insandım hala kendimi çekmiyorum ama bu sefer başkaları tarafından çok çekilmeye başlanan, yolda tanınan, selam verilen ve insanların 'Çok teşekkür ederiz güzel seyir yaşattınız' gibi güzel sözlerle onure etmesi farklılık ve boyut kattı bana.""PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDIM"Survivor'ın pişmanlığı veya olumsuz yansıması oldu mu?"Çok aç kaldık. Aile özlemimiz oldu. Serhat (Akın) abinin de bir ailesi ve çocukları var. Bu yüzden onun özlemi benimkinden daha fazla oluyor. Ben de ailemi özledim ama aynı durumda olmadığımız için onu o kadar iyi anlayamıyorum. Fiziksel olarak çok boşluğa düştüm, psikolojik olarak çok yıprandım ama ne olursa olsun bir şekilde kendimi toparladım. Survivor'a gittiğim için pişman değilim. Artı yönleri çok oldu bana bazı şeylerin çok çok değerini kattı. Elimizdeki şeylerin ve ailemin ne kadar önemli olduğunu anladım. 'İyi ki de katılmışım' diyorum."TEK BİR YERDE YANLIŞ YAPTIM""Şimdi olsa farklı davranırım" dediğin bir olay var mı?"Tek bir yerde yanlış yaptığımı düşünüyorum. Survivor'ın başlarında alışık olmadığım için ne olursa olsun kendi fikrimi uygulamam gerekirdi. İlk başta kendi fikrimi değil başkalarının 'Böyle yapsan daha iyi olur' dediği şeyleri yapmamdı. Bence yapmamam gerekirdi. Survivor'ın içindeyken zaten 'evet bu bir hataydı' dedim ve toparladım. Kimsenin dediklerine aldırış etmeden kendi dediklerimi yaptım."TOKATI YİYİNCE ANLADIM"Tuvalet, fiziksel temizlik (diş fırçalama gibi) ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyordunuz?"Bu ihtiyaçlarımızı gidermedik. Zaten tuvalet benim için sorun değildi. Herhangi bir yere oturmak benim için çok önemli değil. Sağlıklı olanı zaten doğada yapmak. Gözükmeyecek şekilde doğada istediğimiz her bölgeye yaptık. Bence gayet doğal ve normal bir şey. Onun dışında diş fırçası verilmemesine çok şaşırmıştım. Niye verilmiyor, karınımızı doyurmuyor diye düşündüm ama yoktu. Gerçekten her şey doğal. Survivor neyse bizi orada yansıttı. Gitmeden önce kafamda soru işaretleri vardı. 'Veriyorlardır el altından' diyordum ama gidip o tokatı yiyince anladım gerçekten Survivor'ın Survivor olduğunu"EN ÇOK SEVDİĞİ VE EN UZAK OLDUĞU İSİMLEREn çok sevdğin isimler ve sana en uzak olan kişiler kimlerdi?"Belki erken elendi çok hatırlanmayacak ama Yiğit (İzik) abiyi çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyordum. Derleşiyorduk. Mizah yönünü kendime çok yakın bulduğum için beni çok güldürüyordu. Berna'yla ise çok anlaşamadık. Çok tartışmalarımız oldu. Olabildiğince iki tarafta saygısını bozmamaya çalıştı. İnsanlar tarafından beğenilmeyen kötü yanlarımız olmuştur. Ne olursa olsun yarışma bitti. Açlık, yorgunluk, özlem gibi etkenlerden dolayı belki birbirimizi ekstra kırdık ama yarışma bittikten sonra her şey güllük gülistanlık gibi davranamam. Berna'yla aynı ortama girdiğimizde konuşurum. İkimizde insanız ve zorlu bir yarışmadan çıktık."EN AZ KAVGA EDEN İNSANIM""Survivor'da en az kavganın ve tartışmanın içine giren insanım diye biliyorum. Dışarıda yorumlardan dolayı bunu dile getiriyorum. Bir tartışmanın yansımaması gibi bir durum yok. Tartışmanın bütün boyutları çekilir, onlara göre konulacak kısımlar konulur. Bazen açlıkla birlikte kullanılmaması gereken sözler söyleniyor ama bunlar yansıtılmıyor. Ama tartışmanın dozunun ne kadar yüksek olduğu insanlara bir şekilde geçiyor.""HEM KENDİ HALİME HEM ONLARIN HALİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"Survivor'da en unutamadığın an?"Bir oyunumuz vardı uzun bir ağaç tarzı sopa. Onun bir ucundan birisi itiyor ve kovadaki boyaları devirmeye çalışıyorduk. Orada gerçekten güzel performans sergilemiştim. Herkes, "Bu senin çıkışın oldu" demişti. O anı hiç unutamıyorum. Duygusal anlamda ise bir kere çok yağmur yağmıştı. Baraka inanılmaz su akıtıyordu ve hiç uyuyamamıştık. Elif, Burçak, Tuğçe inanılmaz üşümüştü. Benim tarafıma şanslıydım su gelmiyordu, onların tarafı çok ıslanmıştı. Ufacık ateşin başında ısınmaya çalışıyorlardı, gece uyandım ve onlara yardım ettim. Battaniyemi onlara verdim. O an hem kendi halime hem onların haline gerçekten çok üzülmüştüm.""ROL MODELİM BABAMDIR"Hayatta rol model aldığın kimse var mı?"Belki basit olacak ama ben babamı her zaman örnek almışımdır. Babamın olaylara yaklaşımı, bana verdiği nasihatları dinledim. Çevremde olan arkadaşlarımdan da örnek aldığım insanlarda vardır. Bu konuda fazla açılamıyorum en yakınım olan babam olduğu için değil babam olmasaydı böyle bir adam tanısaydım yine babamı örnek alırdım. Gerçekten kişiliğini düzgün bulduğum için idolümdür babam diyorum.""ALACAĞIM TEKNE EĞLENCE AMAÇLI DEĞİL"Final geccesi Sümerspor'a Muhammed adını vereceğin bir tekne yaptıracağını söylemiştin. Yaptırabildin mi?"Sümerspor diye bir kulüp vardı. Ama ben Survivor'dayken kapanmış. Ama benim arkadaşıma olan sözüm her zaman geçerlidir. Engin diye bir arkadaşım vardı. Muhammed ile aynı yerde oturuyorlardı. Engin'e 'Survivor seçmelerine katıldım. Gidip şampiyon olursam sana sözüm olsun. Bu kulübe tekne alacağım. Adına da vefat eden arkadaşımız Muhammed'in ismini yazdıracağız' dedim. Bir söz vermiştim bunu gerçekleştireceğim bir ortam var şu anda. Ama kazandığım ödülü henüz almadığım için aldıktan sonra hayata geçirebilirim. Bunu biraz sosyal medyada okudum, tekne olayını biraz daha açmak istiyorum. Bu biraz soru işareti kalmış insanlarda, tekneden kastımız büyük kamarası olan, katlı bir tekne değil. Bu tamamen kürek sporundaki yarış teknesidir. Sadece antreman yapılabilecek bir teknedir. Keyfe ya da eğlence amaçlı alınmayacaktır. Tamamen spor amaçlı ve kendi arkadaşımın ismini güzelce taşıyabilmesi için yaptığım bir hediyedir."SERHAT ABİ YA DA SEMA ABLA OLSUN İSTERDİM"Kendin şampiyon olmasaydın kimin şampiyon olmasını isterdin?"İki isim söyleyeceğim. Erkeklerde performans anlamında hak eden tanıdığım için söylüyorum Serhat (Akın) abinin şampiyon olmasını isterdim. Çünkü Serhat abi ameliyat ve sakatlık geçirdi. Bunları görmeksizin gelip toparladı ve performans olarak beni de geçtiği zamanlar oldu, kafa kafaya yarıştığımız zamanlar da oldu. Takımı sırtladığı zaman da oldu. Geçirdiklerinden sonra Survivor'da bunları toparlamayı çok büyük başarı olarak görüyorum. Kadınlarda da zaten herkesin tahmin edebileceği gibi Sema (Aydemir) abla çok başarılı bir yarışmacı. Ben olmasaydım kadınlarda Sema abla, erkeklerde Serhat abi. Tamamen kişilik ve performanslarından dolayıdır.""DİZİ VE REKLAM TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"Bundan sonraki yol haritan nedir?"Sporun içinden gelen birisiyim. Tabii şimdi dizi, reklam gibi tekliflerde gelecek ve geliyor da. Bunları değerlendirmek istiyorum. Bunları değerlendirip yüz olarak biraz daha tanındıktan sonra başkalarının da desteğiyle kürek sadece değil başka bir spor dalında kampanyalar düzenleyip spor yapamayan insanlara spor yaptırabilmek için imkanlar sunmak istiyorum. Bu tarz yardım kuruluşlarında da çalışmak istiyorum. Elimden geldiğince spora çok destek olacağım. Arkadaşlarımla araştırmalar yapacağız durumu iyi olmayan kulüplere malzeme desteği, reklamlarıı yapmak gibi şeyleri eyleme geçirmek istiyorum.""SERHAT (AKIN) ABİYLE BİLGİSAYAR OYUNU OYNUYORUZ"Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?"Spordan kopamıyorum. Survivor bittikten iki gün sonra sahilde direk koşuya başladım. Küreği devam etmiyorum. Survivor'a başlamadan önce zaten bırakmıştım. Şu an kendim spor yapıyorum. Onun dışında sinema ve bilgisayar oyunlarıyla çok ilgiliyim. Serhat abiyle hatta bilgisayar oyunu oynuyoruz beraber. Devam ediyoruz. Onun dışında dalışla ilgileniyorum, çadır kampı yapıyorum doğadan kopamıyorum. Survivor'da gerçekten doğanın içinin içindeydik. Hala çadır kampından vazgeçemiyorum. Otel odalarına giden birisi değilim çokta tercihim değil. Zevkim ve tercihim çadır kampı. Eğlencelerim, hobilerim onlardır yani."NE İZLİYOR, NE OKUYOR, NE DİNLİYOR?"En son izlediğim filmi hatırlamıyorum ama Marvel serisinden bir film izlemişimdir. En son okuduğum kitap Açlık Oyunları'nın kitabıydı. Albüm yok. Türkçe grupları dinlemeyi seviyorum. Ama çok bilindik gruplar değil. Bunların içinden en bilindik Athena'dır. Başarılı ama fırsat verilmediği için çok parlayamayan gruplar var. O tarz grupları dinlemeyi çok seviyorum. Yabancı olarak ise eski şarkıları Pink Floyd gibi seviyorum. Takip ettiğim dizilerden en son Vikings izliyordum. Bitmişti ben Survivor'dayken yeni bölümleri çıkmış. Ona devam ediyorum. Türkiye'de takip ettiğim dizi yok ama en son hangi diziyi izledin dersen Avrupa Yakası'nı izlemiştim.""ANNEM ODAYA KAPANIP AĞLIYOR"Survivor All Star'dan teklif gelse katılır mı?"Annem gitmemi hiç istemiyor. Çünkü '5,5 ay boyunca hiç bu kadar kötü olacağımı bilmiyordum. Kazandığında da kaybettiğinde de hep ağlıyordum' diyor. Evde All Star lafı geçtiğinde bile odasına kapanıp ağlamaya başlıyor. Annemin bu yapısını ve duygusallığını gördükçe bir yandan çok üzülüyorum, nasıl giderim diye düşünüyorum. Diğer yandan All Star sezonun geldiğinde nasıl bir projenin içinde olacağım, kopabilecek miyim onu da bilmiyorum. Ama 'neden olmasın' diyorum bir yandan. Gitmem için nedenler var gitmemem için nedenler de var. Ağır tarafı ölçmem gerekiyor. Döndükten sonra Panorama'da 'kesinlikle giderim' demiştim. Annemin duygusal tarafını gördükten sonra evet olmayabilir çünkü böyle nasıl yalnız bırakırıma geliyor olay. O yüzden şu an net değilim."Kaynak:ntv.com.tr