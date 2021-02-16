Survivor Sergen anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken oyunlardaki hızıyla adından söz ettiren Sergen Bayar, ödül oyunu öncesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Annesini çok özlediğini dile getiren Sergen, kendisi çok küçükken dağılan ailesi ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.Sergen, "Survivor'a gelmeden önce zorlanacağımı tek düşündüğüm şey açlıktı. Buraya geldiğimde ise zorlandığım son şey açlık oldu" dedi ve ailesini anlattı:"Benim ailem küçükken dağıldı. Sürekli anne tarafı baba tarafı derken çok özlem çektim. Özlem çok güzel bir duygudur. Bu yüzden ben bu insanı duyguyu kaybetmiştim. Buraya geldiğimde de öyle olacağını düşündüm ama gerçekten öyle olmadı. Annemle babam ayrıldıktan sonra çok kısa bir süre babamla kaldım. Sonra her şeyimi annemle geçirdim. Burada bazen şey oluyor açım, kıyafetlerim temiz değil. Sefil haldeyim ama bu zor değil. Annemin beni yetiştirirken neler çektiğini düşünüyorum; adada annemi çok özlüyorum. Türkiye'deyken bu kadar özlemiyordum belki ama dediğim gibi ona sarılmak...Küçükken anne babanın ayrılmasının şöyle bir etkisi oluyor çocuğa... Özel bir gün olduğunda günün belli kısımlarında farklı aile üyeleriyle geçiriyorum. Bölünüyor insan. Bunu uğraşıyorum demek için söylemiyorum. Keşke bu doğumdan itibaren herkes hep bir arada olsa."Sergen, sözlerini "Çocukken verilemeyen aile sevgisi büyüdükçe özlem hissini yok ediyor. Bu da birine sarıldığınızda bir şey hissetmemenize neden oluyor. Bu dünyanın en kötü hissi olabilir. Umarım buraya gelme vesilesi ile bu değişir. Gönül ister ki hiçbir aile, yuva bozulmasın" şeklinde noktaladı.