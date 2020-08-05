Survivor Yasin, Evrim ve Demet Akalın'ı barıştırdı

Survivor 2020 yarışmasını sıkı bir şekilde takip eden Demet Akalın yarışmacılar hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından yapmayı ihmal etmedi. Programın başlarında favorisinin Evrim olduğunu açıklayan Demet Akalın sonlara doğru fikrini değiştirerek Cemal Can’ı desteklemeye başladı.Evrim Keklik ve Demet Akalın gerginliğinin temeli ise Nisa’nın elendiği gün atıldı. Evrim’in “Hadise ne demiş; her şey burada bitti toparlan gidiyorsun” tweetine Demet Akalın’dan jet yanıt geldi.Akalın Evrim’in gönderisinin paylaşarak “Ay sen şimdi dalga mı geçtin Nisa’yla? Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son 1 ayda bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu, ya sen?” notunu düştü.İkilinin arasındaki gerilime Yasin Obuz son verdi. Demet Akalın’ın kızı Hira ile Bodrum’da görüşen Survivor Yasin bu seferde Evrim ve Demet Akalın’ı bir araya getirdi.Takipçilerinin sorularını Instagram hesabından yanıtlayan Survivor Evrim, Demet Akalın’la ilgili ilk kez konuştu.Takipçisinin “Demet ablanın senin hakkındaki yorumlarına rağmen onun şarkısını paylaştın?” sorusuna Survivor Evrim “Minik bir görüşme yaptık. Yasinciğim sağ olsun” cevabını verdi.