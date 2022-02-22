Survivor All Star'ın 21 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı. Daha önce elemeye kalan Yasin, sms oylamasının ardından Hikmet'e tepki gösterdi. Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını ve "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" demesiyle ortalık karıştı.
KONSEYDE ŞOK KAVGA! | Survivor All Star 2022 - 28. Bölüm:
Hikmet'e sözlü olarak bağıran ve fiziki saldırıda bulunan Yasin'e yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın, "Bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.
SURVİVOR 29. BÖLÜM FRAGMANI | ACİL DURUM KONSEYİ!
Survivor Yasin ile Hikmet kavgası ada konseyini karıştırdı! Yasin diskalifiye mi olacak?
Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, yarışmanın başından beri yıldızı barışmayan iki isim Yasin ve Hikmet ada konseyinde birbirine girdi. Survivor 2022'de bu akşam gerçekleştirilecek olan konseyde büyük kavganın detayları ortaya çıkacak. Programı izleyen seyirciler, Yasin ve Hikmet diskalifiye mi olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar;
22.02.2022 11:07 Magazin