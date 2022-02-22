Survivor Yasin ile Hikmet kavgası ada konseyini karıştırdı! Yasin diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'ın 21 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı. Daha önce elemeye kalan Yasin, sms oylamasının ardından Hikmet'e tepki gösterdi. Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını ve "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" demesiyle ortalık karıştı.Hikmet'e sözlü olarak bağıran ve fiziki saldırıda bulunan Yasin'e yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın, "Bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.