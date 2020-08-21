Survivor Yasin Obuz iddialı: "Başlıyoruz.."

TV8’de yayınlanan Survivor 2020’nin eğlenceli yarışmacısı Yasin Obuz, Survivor'ın finalinin ardından yeni bir proje için harekete geçti. Survivor yarışma programında üçüncü olmayı başaran Yasin Obuz, Rap şarkısını piyasaya sürmek için stüdyodaki yerini aldı.Instagram hesabının hikaye bölümünden stüdyoda çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Yasin, "Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin" mesajı ile takipçilerine müjdeyi verdi.Müzik konusunda da oldukça iddialı olduğunu belirten Yasin Obuz'un şarkıyı Burak King'ten aldığı öğrenildi.