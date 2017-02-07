Survivor'a bomba isim!

İstanbul'u karış karış gezen efsane futbolcu Ronaldinho'ya Acun Ilıcalı Survivor yarışmasına katılma teklifi yaptı. Oyuncunun menajeri Ümit Akbulut, bu teklife sıcak baktıklarını söyledi.
Kendine ait spor okullarının bir şubesini açmak için İstanbul’a gelen Brezilya’nın efsane futbolcusu Ronaldinho, önceki gün ülkesine dönüş yapmadan önce soluğu Etiler’de bulunan bir mekanda aldı.
Yıldız futbolcu, yemekleri ‘Fantstik’ olarak tanımlarken, “Yemeklerin güzel olduğundan bahsetmişlerdi fakat böylesini de
beklemiyordum. Muhteşem yemekleriniz var.” dedi. En kısa zamanda tekrardan geleceğini de ifade eden Ronaldinho’nun Survivor yarışmasına da katılacağı konuşurken, Menajer Ümit Akbulut, “Acun Ilıcalı’dan Survivor konusunda bir davet aldık evet doğru. Dominik’te onları ziyaret edebiliriiz, Ronaldinho bu duruma sıcak baktı.” dedi.
Kaynak: sozcu.com.tr
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.Magazin - 07 Şubat 2017 17:02
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