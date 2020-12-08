Survivor'a gidecek üçüncü ünlü isim de belli oldu!

'Issız Adam' Cemal Hünal ve oyuncu Öykü Çelik'in ardından 'Survivor 2021'de mücadele edecek bir ismin daha belli olduğu iddia edildi. Demet Akalın'dan da sunucusu olduğu sabah programında, geri sayıma başlanan 'Survivor' ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından 'Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın da 'Survivor 2021'e gideceği iddia edildi.Batuhan Karacakaya'nın, sosyal medya hesabından "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.