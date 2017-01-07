'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!

Ahmet Kılıçcı, Survivor'a böyle hazırlanıyor!
Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda iddialı sözler
Bu isimlerin katılmasıyla yarışmanın kadrosu tamamlanmış oldu. 'Survivor 2017'nin ünlüler takımında; Tarık Mengüç, İlhan Mansız, Serhat Akın, Furkan Kızılay, Şahika Ercümen, Sema Apak, Sabriye Şengül, Pınar Saka, Seda Demir, Adem Kılıçcı, Berna Öztürk ve Çılgın Sedat bulunuyor. Gönüllüler takımında ise Tuğçe Melis Demir, Burçak Tuncer, Eser West, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Denisa, Ogeday Girişken, Elif Şadoğlu yer alıyor.
İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Survivor' yarışması 21 Ocak tarihinden itibaren TV8 ekranlarında olacak.
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KAYNAK: milliyet.com.tr