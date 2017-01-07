'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!

TV 8'de yayınlanan 'Göz6' programının şampiyonları Berna Keklikler ve Erdi Ünver, ocak ayında başlayacak 'Survivor 2017' yarışmasında mücadele edecek.

Dizi - 07 Ocak 2017 14:08
'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!
'Göz6' programının kızlar takımı şampiyonu Berna Keklikler ile erkekler takımı şampiyonu Erdi Ünver, 'Survivor 2017' kadrosuna katıldı.

Ahmet Kılıçcı, Survivor'a böyle hazırlanıyor!

Ahmet Kılıçcı, Survivor'a böyle hazırlanıyor!




Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda iddialı sözler

Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda iddialı sözler



Bu isimlerin katılmasıyla yarışmanın kadrosu tamamlanmış oldu. 'Survivor 2017'nin ünlüler takımında; Tarık Mengüç, İlhan Mansız, Serhat Akın, Furkan Kızılay, Şahika Ercümen, Sema Apak, Sabriye Şengül, Pınar Saka, Seda Demir, Adem Kılıçcı, Berna Öztürk ve Çılgın Sedat bulunuyor. Gönüllüler takımında ise Tuğçe Melis Demir, Burçak Tuncer, Eser West, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Denisa, Ogeday Girişken, Elif Şadoğlu yer alıyor.

İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler

İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler



Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Survivor' yarışması 21 Ocak tarihinden itibaren TV8 ekranlarında olacak.

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KAYNAK: milliyet.com.tr
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