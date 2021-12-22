Survivor'a katılacaktı! Sakatlanan Adem Kılıççı ameliyat oldu!

Eski boksör Adem Kılıççı'nın Survivor Allstar kadrosunda yer alacağı daha önce açıklanmıştı. Survivor'da daha önce şampiyonluk yaşamış ünlü isim antrenman yaparken sakatlandı. Hastaneye yatışı yapılan Kılıççı ameliyat edildi. Ünlü isim sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaparak bilgilendirmede bulundu:"Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık.Arkadaşlar çok mesaj atan var. Bayağı merak etmişsiniz beni. Hem dostlarım, hem sevenlerim... Hepinizden Allah razı olsun. Ameliyat gayet güzel geçti. İnşallah tez zamanda sağlığımıza kavuşup, kaldığımız yerden devam edeceğiz."