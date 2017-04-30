'Survivor'a kim veda edecek?

Survivor'da Gönüllüler Takımı 4 ismi eleme potasına soktu. Bakalım adaya hangi isim veda edecek.

Magazin - 01 Mayıs 2017 00:10
TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmasında bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti.

Konseyde yapılan oylama sonucu Berna'nın adı çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Ogeday kazandı. Ogeday da konseyde Anıl'ın adını söyledi.

Bu akşam ise ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunun da kaybedeni Gönüllüler Takımı oldu. Bu sonuçla Gönüllüler Takımı ikinci kez oylama yaptı. Bu oylamada da Gökhan ve Burçak eşit ol aldı. Hal böyle olunca Gönüllüler Takımı 3 yerine 4 ismi ele potasına sokmuş oldu. Bu hafta Anıl, Berna, Gökhan ve Burçak, SMS oylamasına çıkacak ve aralarından bir isim Survivor'a veda edecek.

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