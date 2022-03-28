Survivor'da 'Anlat Bakalım Özel'e Mustafa Topaloğlu ile Yasin damga vurdu!

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2022 All Star'da birleşme heyecanı başladı. Dokunulmazlık ve ödül oyunlarına ara verilen yarışma, 27 Mart Pazar akşamı 61'inci bölümüyle ekranlara geldi.Eğlenceli anların yaşandığı 'Anlat Bakalım Özel' oyununda, Mustafa Topaloğlu ve Yasin damga vurdu. Oyun öncesi duygulandığını söyleyen Topaloğlu, Yasin'e başarılar diledi. Bunun üzerine Yasin de "Yalnız ikimiz oynuyoruz Mustafa ağabey, kendine de başarılar dile" ifadelerini kullandı.Sonrasında Yasin'in anlattığı kelimelerden beşini bilen ikiliden sıra Topaloğlu'na geldi. Heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmayan ünlü türkücü, bir ara gülme krizine girdi.Yarışmada saniye ilerlemesine rağmen Yasin'le sohbet eden Mustafa Topaloğlu, Yasin'in "Anlat hadi ağabey" demesinin ardından "Dur anlatıyorum" diyerek devam etti. İkili toplamda sekiz kelime bildi. Saniye bittiğinde kıpırdamadan duran Topaloğlu'nun bağlantısının koptuğu zannedildi. Bu anlar herkesi kırdı geçirdi.