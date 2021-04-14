Survivor'da beklenmedik ayrılık!

Survivor'da dün akşam yapılan konsey sonrası bir yarışmacı daha adaya veda etti. SMS oylaması birincisi Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Aleyna Kalaycıoğlu yaptığı açıklamada "İsmimi SMS birincisi olarak duymak mutlu etti beni. Bu hafta birkaç haftadır zor geçiyor. Bekliyor muydum, açıkçası beklemiyordum" dedi.Bir isim söylemek zorunda kalan Aleyna, üçüncü aday olarak Dora'yı söyledi. Eleme; Hanzade, Dora ve Aleyna Çalışkan arasında yaşandı. Adaya veda eden isim ise Hanzade oldu.Elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamayan Hanzade şu açıklamayı yaptı: Burası gerçekten dünyanın en zor yarışması. Buraya geldiğimde ilk gördüğüm şey ailemin ve çevremin bana kattıklarının çok önemli olduğunu gözlemlemekti.