Survivor'da beklenmedik diskalifiye!

Futbol kariyeri ile tanınan ünlüler takımında mücadele eden Survivor 2021 yarışmacısı Barış Özbek, ünlüler takımından diskalifiye mi edilecek?Yapılan iddialara göre ünlüler takımının kaptanı başarılı oyuncu Barış Özbek, sıkça yaşadığı mide rahatsızlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi.Doğan Keser ile yaşadıkları tartışmalarla ekrana gelen Barış Özbek, midesinde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle yarışmalara katılamamıştı.