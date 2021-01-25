Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor 2021'de dün akşam yapılan konseye Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Ünlü televizyoncu bir yarışmacının daha Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu. Ünlüler takımı haber sonrası adeta yıkıldı.Ilıcalı, "Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda. Doktorumuzla bir kez daha konuştum. Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok. Bana göre final adaylarından biri." ifadelerini kullandı.Meryem ise haber sonrası gözyaşlarını tutamadı. Yaptığı açıklamada, "Acun Bey nasıl başlasam bilmiyorum. Yani iki sene üst üste istediğim platformda bir sağ dizim sonra sol dizim travma gibi bir şey. Hayatta yüzde 1 bile bir şans faktörü varsa gerçekten benim hayatımda yok. Hissettiğim çok şey var ama demek ki her şeyin hayırlısı böyleymiş. Bu da benim şansım mı diyeyim kaderim mi diyeyim bilmiyorum" dedi.