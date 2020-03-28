Survivor'da böyle istek görülmedi! "Ayrılmak istiyorum!"

tv8'de ekrana gelen Survivor 2020 yarışmasında görülmemiş bir olay yaşandı. Gönüllüler Takımı'ndan Meryem geçtiğimiz haftalarda sakatlanmıştı. Doktorların raporları doğrultusunda yarışmacı Survivor'dan diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı bir konsey toplantısı yaparak durumu diğer yarışmacılara iletti.Koronavirüs salgını nedeniyle adaya yeni yarışmacı da getiremeyeceklerini belirten Ilıcalı, "Gönüllüler Takımı'ndan bu şekilde ikinci ayrılık oldu. İstemsiz olarak iki yarışmacı eksik kaldılar. Adaya şu şartlarda yeni yarışmacı getirmemiz de mümkün değil. O nedenle Ünlüler Takımı'ndan bir isim Gönüllüler Takımı'na geçecek" diyerek yeni kararı açıkladı.Acun Ilıcalı daha sonra Ünlüler Takımı arasında bir oylama olacağını ve bu oylama sonunda hangi isim çıkarsa o ismin Gönüllüler Takımı'na geçeceğini söyledi. Fakat tam bu noktada daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Ünlüler Takımı'nda yarışan Barış Murat Yağcı söz istedi ve gönüllü olarak karşı takıma geçmek istediğini belirtti.Barış Murat Yağcı'nın bu isteği kabul edildi ve oylamadan vazgeçildi. Bu kararın ardından adada sinirler gerildi. Eski takım arkadaşları Barış'ı topa tuttu. Özellikle Mert, Barış için çok sert konuştu.