Survivor yeni bölüm fragmanı; ilk olarak Ünlüler takımında yaşanan Barış ve Doğan arasındaki kavgaya yapılan yorumla başlıyor. Batuhan'ın sitemlerinin ekrana geldiği fragmanda takım arkadaşı İsmail'e sert çıkıyor. Batuhan yaptığı açıklamada, "İsmail ağabey ikidir takıma ihanet ediyor. Adam bir ensesinden Barış'ı ayırır bir ensesinden Doğan'ı alır böyle ayırır." diyerek tepkisini dile getiriyor.
ÇAĞRI, SUNUCU MURAT CEYLAN'A SİNİRLENİYOR!
Daha sonra yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Sinirlerin gerildiği yarışmada Çağrı, Gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da sinirleniyor. Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice çıldıran Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor. Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği Çağrı daha sonra oyun alanından koşarak ayrılıp bir bölgeye gidiyor.
"YARIŞMAYI BIRAKIYORUM DERSEN MUTLU OLURUM"
Daha sonra yarışmacılar eleme için konseye geliyor ve Acun Ilıcalı Çağrı'ya çok sert tepki gösteriyor. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu oluyorum" diyor. Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamıyor.
SURVİVOR 2021 44. BÖLÜM FRAGMANI:
Survivor'da büyük olay! Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü!
Survivor 2021 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Oyun sırasında Çağrı'nın sinirlenmesi ve sunucu Murat Ceylan'ın üstüne yürümesi sonrası konseyde Acun Ilıcalı resti çekti. Çağrı'nın bu hareketi 'acaba diskalifiye mi olacak?' sorusunu akıllara getirdi.
09.03.2021 11:39 Dizi Galeri