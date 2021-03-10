Survivor'da Çağrı diskalifiye mi oldu?

Survivor'da her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Bu hafta iletişim oyununda ödül ünlüler için yarışmacıların sevdiklerinden gelen mektupları okuma şansı olarak belirlendi. Gönüllüler için ise yarışmacıların arkadaşları ile Whatsapp üzerinden yazışması olarak açıklandı.Oyundan önce oynanan avantaj oyununda her iki takım da zorlu anlar yaşadı. Ünlüler takımında Barış, rahatsızlığı nedeniyle oyuna katılmazken, Gönüllüler takımında Steven oyun dışına çıktı. Avantajın sahibi gönüllüler oldu ve yarışmacılar bir kez daha parkurda mücadele verdi.Çamurdan kaplı parkurda takımlar iletişim oyununun sahibi olmak için elinden gelenin fazlasını yaptı. Oyunda Ünlüler, atışlarda daha başarılı olunca skor 5-1 oldu. Gönüllüler, geriden geldikleri oyunda rakiplerini yakaladı ve öne geçtiler. Berkay, İsmail’i yenerek skoru 9-8 yaptı. Son turda ise Aleyna Çalışkan'ın atışı oyunu gönüllülere kazandırdı. Gönüllülerin sevinç gösterisi ise ortamı bir anda gerdi.Oyun sonrası gönüllülerin sevinmesi ünlüler takımından Gonca'yı rahatsız etti ve tepki gösterdi. Ayşe’nin özür dilemesi sonrasında Steven “Niye özür diliyorsun?” dedikten sonra sinirler iyice gerildi.Kontrolden çıkan Çağrı “Steven da çok pişkin” diyerek Gönüllüler takımında yarışmacıların üzerine yürüdü. Çağrı'yı diğer yarışmacılar zor tutarken, Murat Ceylan'a da sinirlenen yarışmacı Murat Ceylan’a “Ne yeter? Sana ne?" diye tepki gösterdi.Yaşanan olayların ardından Acun Ilıcalı konseyde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı şunları söyledi;Murat Ceylan'a yapılan hakareti kendime yapılmış sayarım. Yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Bizi temsil eden birine yapılan hareket benim açımdan kabul edilir değil. Görüntüleri 3 kere seyrettim. Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum;Bizim bu konu ile ilgili kararımız şöyle; Sen bundan sonrası beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu beş ödülden yararlanmamak Survivor şartlarında çok zor durum. Kafanda şunları da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem. Ama şuan yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Çağrı Atakan bunun cevabını bir sonraki konseyde vermek istediğini söyledi.Sorun olmadığını söyleyen ünlü televizyoncu, "Ona posta koy, buna posta koy. Burası kimsenin çiftliği değil. Biz bunları hak etmiyoruz. Şöyle yapalım sen bir hafta düşün. Bir hafta sonra bize kararını bildir. " diyerek tepkisini sürdürdü.