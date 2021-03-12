Survivor'da Çağrı kararını açıkladı! Programa veda edecek mi?

Survivor'da sinirlerine hakim olamayan Çağrı, önce rakip takım yarışmacısı Steven'a ardından da kendisini sakinleştirmeye çalışan Murat Ceylan'a saldırmaya kalkmıştı. Konseyde ise Acun Ilıcalı bu duruma çok sert tepki göstermiş ve "Arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum" demişti.Çağrı'ya 5 ödülden yararlanamama cezası veren Ilıcalı, "Bu sebepten seni diskalifiye edemem ama 'ben yarışmadan ayrılıyorum' dersen de mutlu olurum" diye sözlerine devam etmişti. Bu açıklama üzerine Çağrı, düşünmek için biraz süre istemiş ve kararını bir sonraki konseyde açıklamak istediğini söylemişti. Acun Ilıcalı da düşünmesi için Çağrı'ya zaman tanımıştı.Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Çağrı kararını açıklamak istediğini iletti. Duygularına hakim olmakta oldukça zorlanan Çağrı Atakan, "Annem kanser hastası. Onu ben kanser ettim. Gururumu kenara bırakarak annem için savaşmaya devam edeceğim. Ama asla onu üzmemek istiyorum. Anneme de bir şey söylemek istiyorum; Onu çok seviyorum. Bir daha böyle şeyler olmayacak. Onu çok seviyorum." Çağrı gözyaşlarını tutamazken Acun Ilıcalı'dan da yanıt geldi.Çağrı'nın pişman olduğuna inandığını ifade eden Ilıcalı, "Senin bundan sonra sorun çıkarmama ihtimalin varsa ben uyarıda bulunayım. Seninki öfke kontrolü. Bu konuda net bir karar vereceksen uygun olur. 'Bırakırsan mutlu olurum'a geleceksek; bunun karşılığında bir daha yapmayacağım diyen bir yarışmacı varsa bunun için de mutlu olurum." dedi.Önlem alınması gerektiğinin altını çizen ünlü televizyoncu sözlerini şöyle sürdürdü; "Seni çok iyi anlıyorum. Şöyle görüyorum durumu. Hayatta kırılma noktaları vardır... Sen de kaybedecek durumda değildin. İnşallah senin için iyi olur. Bence de doğru bir karar verdin. Ben sana asla git demedim. O hareketlerin devamı olacaksa mutlu olurum dedim onun da altını çiziyorum. Biz seninle abi kardeşiz. Abi kardeş arasında böyle şeyler olur."