Survivor'da diskalifiye şoku... 'Beni elemeyin' diye ağladı!

Survivor 2021 yarışmasında bir diskalifiye şoku daha yaşandı. Bu sezon sakatlıklar yarışmacıların peşini bırakmazken Gönüllüler Takımı'ndan Emin de sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye oldu. Doktor Metin Kuş dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllülerin yanına gelerek üzücü haberi verdi. Metin Kuş'un açıklaması şöyle:"Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm.Kötü bir kırığın var izin ver bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filminde sonucu geldi dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin."Metin Kuş'un bu açıklaması takım üzerinde şok etkisi yarattı. Yarışmada kalmak isteyen Emin, "Benim ağrım yok, bırak gidebildiğim yere kadar gideyim. Bana en azından iki hafta bir süre ver" dedi. Gönüllüler açıklama sonrası gözyaşlarına boğuldu.