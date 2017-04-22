Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Magazin - 22 Nisan 2017 23:21

Survivor'da yeni oyun!

Survivor Anıl'ın yeni arkadaşına bakın olay oldu!

TV8'de yayınlanan Survivor 2017 yarışmasında bu akşam yapılan dokunulmazlık oyununu final turunda Ünlüler kaybetti. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Furkan kazandı.Konseyde yapılan oylama sonucu Sabriye'nin adı çıkarken Furkan Şahika'nın adını söyledi. Böylece Survivor'daki bu haftanın ilk eleme adayları belli oldu.En az oyu alarak adaya veda edecek isim, Salı akşamı yapılacak konsey sonrası belli olacak.