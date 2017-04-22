Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. İşte Survivor'da Ünlüler'in eleme adayı...

Magazin - 22 Nisan 2017 23:21
TV8'de yayınlanan Survivor 2017 yarışmasında bu akşam yapılan dokunulmazlık oyununu final turunda Ünlüler kaybetti. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Furkan kazandı.

Survivor'da yeni oyun!

Survivor'da yeni oyun!



Konseyde yapılan oylama sonucu Sabriye'nin adı çıkarken Furkan Şahika'nın adını söyledi. Böylece Survivor'daki bu haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

En az oyu alarak adaya veda edecek isim, Salı akşamı yapılacak konsey sonrası belli olacak.

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