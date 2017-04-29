Survivor'da eleme adayları belli oldu!
Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti. İşte Survivor'da Gönüllüler'in eleme adayı...
Magazin - 30 Nisan 2017 00:12
TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmasında dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti.
Konseyde yapılan oylama sonucu Berna'nın adı çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Ogeday kazandı. Ogeday da konseyde Anıl'ın adını söyledi.
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Böylece eleme potasına Berna ve Anıl girmiş oldu.
En az oyu alarak adaya veda edecek isim, Salı akşamı yapılacak konsey sonrası belli olacak.
Geçtiğimiz hafta Ünlüler takımından Şahika Ercümen adaya veda eden isim olmuştu.
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