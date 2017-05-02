Survivor'da elenen isim belli oldu

Magazin - 03 Mayıs 2017 00:14

Survivor'da yeni oyun!

TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmasında adaya veda eden isim belli. Yapılan konseyde Gönüllüler'de en az oyu alan Burçak adaya veda etti.Cumartesi ve Pazar akşamı yayınlanan bölümde Berna, Anıl, Gökhan ve Burçak eleme potasına girmişti.Dün akşam yapılan konseyde en az oyu alan isim olan Burçak, Survivor'daki hayallerine veda eden isim oldu.Geçtiğimiz hafta Ünlüler takımından Şahika Ercümen adaya veda eden isim olmuştu.