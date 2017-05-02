Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'da 4 ismi eleme potasına sokan Gönüllüler takımında adaya veda eden isim belli oldu.

Magazin - 03 Mayıs 2017 00:14
Survivor'da elenen isim belli oldu
TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmasında adaya veda eden isim belli. Yapılan konseyde Gönüllüler'de en az oyu alan Burçak adaya veda etti.

Cumartesi ve Pazar akşamı yayınlanan bölümde Berna, Anıl, Gökhan ve Burçak eleme potasına girmişti.

Dün akşam yapılan konseyde en az oyu alan isim olan Burçak, Survivor'daki hayallerine veda eden isim oldu.

Geçtiğimiz hafta Ünlüler takımından Şahika Ercümen adaya veda eden isim olmuştu.

Survivor'da yeni oyun!

Survivor'da yeni oyun!
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