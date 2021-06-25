Survivor'da finale doğru! Yarışmaya veda eden isim belli oldu!

Survivor'da bu senin şampiyonun belirlenmesine çok az zaman kala yarışmalar İstanbul'a geldi. Aleyna, Ayşe, İsmail ve Poyraz adadan ayrılarak, İstanbul stüdyosundaki yerleri aldı.İstanbul'da yapılan ilk oylamada Poyraz ile Aleyna eleme potasında yer aldı. Herkes elenen ismin kim olacağını merak ediyordu. İki yarışmacının survivor macerasındaki kesitler ekrana getirildi.Eleme potasında yer alan Poyraz son kez söz hakkı alarak 'Bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Elbette buraya kadar gelmişken elenmek istemiyorum' şeklinde konuştu.Eleme potasında yer alan bir diğer isim olan Aleyna ise 'Bu koltuklarda oturduğumuz için çok heyecanlıyız. Poyraz beni defalarca potaya soktu ama eleyemedi. Kısmet şu an buradayız. Buradaki 4 kişi de gönüllerin şampiyonu. Herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.Acun Ilıcalı "O sonucu açıklamak için hazırız. Benim de hiç sevmediğim bir yerdeyiz. Rakibinden daha fazla oy olarak yarı final yoluna devam edecek olan isim Poyraz' dedi. Poyraz'ın oylamayı kazanması ile beraber seyircilerden alkış yükseldi. Aleyna cephesinde ise üzüntü hakimdi. Aleyna 'Buradan göz yaşı dökerek ayrılmak istemiyorum. Çok uzun bir maceraydı. Survivor bir okuldu. Bu okulun öğrencileri sadece ne öğrendiğimizi bilecek. Dışardan çok kolay görünüyor. Orada olmak çok farklı. Ne mutlu bana o kadar kişi arasından seçildim, yarıştım. Burada eleniyorum." dedi.