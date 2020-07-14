Survivor'da finale kalan 2 isim belli oldu!

5,5 aylık Survivor mücadelesinde sona gelindi. Finale kalmaya hak kazanan Yasin, Cemal Can ve Barış dün Acun Ilıcalı'nın özel jeti ile Türkiye'ye döndü. 3 yarışmacı bu akşam gerçekleşecek büyük final öncesi dün akşam son kez sms oylamasına çıktı. Canlı yayınlanan eleme geccesinde 2 finalist belirlendi. SMS'te en az oyu alan Yasin Obuz oldu ve Survivor 2020'de 3'üncü olmayı başardı. Cemal Can ile Barış ise büyük finale kaldı.İşte o görüntüler: