Survivor'da flaş iddia!

Survivor'dan elenen Sedat, Furkan hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Magazin - 27 Nisan 2017 16:31
Survivor 2017 yarışmasından elenen "Çılgın" lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, İstanbul'a dönmesinin ardından TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programından yorumculuk yapmaya başladı. Sedat, yarıştığı dönemde ufak tefek tartışmalar yaşadığı, adada İlhan Mansız, Serhat Akın ve Sema Apak ile birlikte hareket eden Furkan Kızılay hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Sedat, Furkan'ın gruptan ayrılarak bireysel hareket etmesi halinde daha başarılı olacağını savundu.

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Sedat, Furkan'la ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Furkan yoluna tek devam etse çok başka yerde olur, ama bunu hiçbir zaman yapmadı. Nedenini bilmiyorum. Bu kadar yakın olmak çok iyi değil. Mesela Serhat zaman zaman çok eziyor. Bu kadara gerek yok. Furkan, bir yerde masaya elini vurup 'Yeter abi. Sana abi diyorum ama. Benim de bir anam, bir babam var. Bu saatten sonra bana bu kadar yüklenme, bu kadar konuşma' demeliydi. Bunu demedi. Daha sonra barıştılar. Aralarında acayip bir sevgi var"

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Bağlantılar: Survivor, Sedat Kapurtu

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