Survivor'da Gönüllüler'de elenen isim belli oldu!

Magazin - 10 Mayıs 2017 00:14

Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı

TV8'de yayınlanan Survivor 2017 yarışmasında adaya veda eden isim belli oldu.Cumartesi ve Pazar akşamları oynanan dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kaybetmiş, yapılan konseylerde Tuğçe, Ogeday ve Berna'nın adı çıkmıştı.Yapılan oylama sonucu en az oyu alan isim olan Tuğçe Melis adaya veda etti.Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımından Burçak adaya veda eden isim olmuştu.