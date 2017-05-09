Survivor'da Gönüllüler'de elenen isim belli oldu!
Heyecanın günden güne arttığı ve yavaş yavaş finale doğru gidilen Survivor'da elenen isim belli oldu.
Magazin - 10 Mayıs 2017 00:14
TV8'de yayınlanan Survivor 2017 yarışmasında adaya veda eden isim belli oldu.
Cumartesi ve Pazar akşamları oynanan dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kaybetmiş, yapılan konseylerde Tuğçe, Ogeday ve Berna'nın adı çıkmıştı.
Yapılan oylama sonucu en az oyu alan isim olan Tuğçe Melis adaya veda etti.
Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımından Burçak adaya veda eden isim olmuştu.
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