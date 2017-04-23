Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu!

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu yine Ünlüler kaybetti. İşte Survivor'da Ünlüler'in eleme adayları...

Magazin - 23 Nisan 2017 23:48
TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmasında bu akşam yapılan dokunulmazlık oyununu final turunda yine Ünlüler kaybetti. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Adem kazandı.

Konseyde yapılan oylama sonucu Sema'nın adı çıktı. Dün akşam oynanan oyun sonrası konseyde yapılan oylama sonucu Sabriye'nin adı çıkmış, Furkan Şahika'nın adını söylemişti.

Survivor'da yeni oyun!

Survivor'da yeni oyun!



Böylece Survivor'da Sabriye, Şahika ve Sema bu haftanın eleme adayları oldu.

En az oyu alarak adaya veda edecek isim, Salı akşamı yapılacak konsey sonrası belli olacak.

Survivor Anıl'ın yeni arkadaşına bakın olay oldu!

Survivor Anıl'ın yeni arkadaşına bakın olay oldu!



Geçtiğimiz hafta Sabriye, Gökhan, Berna ve Pınar eleme potasına girmiş, Pınar adaya veda eden isim olmuştu.
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