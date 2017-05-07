Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu!
Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler takımı kaybetti. İşte Survivor'da Gönüllüler'in eleme adayları...
Magazin - 07 Mayıs 2017 23:50
TV8'de yayınlanan Survivor 2017 yarışmasında Cumartesi ve Pazar akşamları oynanan dokunulmazlık oyununu yine Gönüllüler takımı kaybetti.
Konseyde yapılan oylama sonucu Berna'nın adı çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Volkan kazandı. Volkan, konseyde isim söylemezken adı da yazılmadı.
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Böylece haftanın eleme adayları Tuğçe, Ogeday ve Berna oldu.
En az oyu alarak adaya veda edecek isim, Salı akşamı yapılacak konsey sonrası belli olacak.
Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımından Burçak adaya veda eden isim olmuştu.
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