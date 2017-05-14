Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu!

Survivor'da Cumartesi ve Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti. İşte Survivor'da Gönüllüler'in eleme adayı...

Magazin - 14 Mayıs 2017 23:37
Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu!
TV8'de ekrana gelen ve heyecanın günden güne arttığı Survivor 2017 yarışmasında Cumartesi ve Pazar akşamları oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti.

Bireysel dokunulmazlık oyunda Ogeday ve Elif karşı karşıya geldi. Kaybeden isim Elif oldu ve Survivor'da eleme potasına Elif girdi.

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Dün yapılan konseyde yapılan oylama sonucu Berna ve Anıl'ın adı çıkmış, bireysel dokunulmazlık oyununu ise Gökhan kazanmıştı. Gökhan, konseyde Volkan'ın adını söylemişti.

Böylece haftanın eleme adayları Berna, Anıl, Volkan ve Elif oldu.

En az oyu alarak adaya veda edecek isim, Salı akşamı yapılacak konsey sonrası belli olacak.

Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımından Tuğçe Melis adaya veda eden isim olmuştu.

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