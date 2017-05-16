Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu!

Survivor'da Cumartesi ve Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ve potaya giren Gönüllüler takımından elenen isim belli oldu. İşte Survivor'da Gönüllüler'in elenen isim...

Magazin - 17 Mayıs 2017 00:12
Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu!
TV8'de ekrana gelen ve heyecanın günden güne arttığı Survivor 2017 yarışmasında Cumartesi ve Pazar akşamları oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımında elenen isim belli oldu.

Gönüllüler'de Berna, Anıl, Volkan ve Elif'in haftanın eleme adayı olduğu Survivor'da en az oyu alan isim olan Anıl, adaya veda eden isim oldu.

Geçtiğimiz hafta da Gönüllüler takımından Tuğçe Melis Demir adaya veda eden isim olmuştu.

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ANIL KARAKURT KİMDİR?
1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Anıl, Erzincalı SAS Komandosu baba ve Bulgaristan göçmeni bir annenin 3 oğlundan en küçüğüdür.

Çocukluğunda, babasının görevi gereği bir çok ilde bulunan Karakurt, küçük yaşlardan beri bir çok sporla uğraşmış ve hala uğraşmaya devam etmektedir. Futbol, Yüzme ve Dalış ile amatör lisanslı olarak ilgilenen Anıl Karakurt, aynı zamanda Basketbol, Windsurf, Wakeboard, Snowboard ve Cross'u hobi olarak gerçekleştirmiştir. Karakurt, son yıllarda Karavan, Kampçılık ve Doğa sporlarına yönelmiştir. 10 yılı aşkın süredir devam ettiği Loadmaster'lık görevi gereği dünyanın bir çok yerine gitmiş, bir çok kültürle tanışmıştır.

Sosyal medya paylaşımlarından doğayı ve adrenalini çok sevdiği anlaşılan Anıl Karakurt, kendini şu sözlerle tanıtıyor;

"İstanbul'da yaşıyorum, evliyim. Sivil havacılık sektöründe kargo yükleme uzmanlığı yapıyorum. Survivor'da kişiliğime, karakterime ve sabrıma çok güveniyorum. Beynim farklı çalışır. Kendimi öyle inandırıyorum. Normalde uçlarda yaşamayı, adrenalini ve riski çok severim. Anıl'ın dünyasını Survivor'da göstermeye geldim. Düşen uçuk benim şirketimin uçağıydı. Mürettebatta benim arkadaşlarımdı. Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gelmeden önce yakın arkadaşım beni uğurlamaya gelecekti fakat onu kaybettim. Biraz enerjim düşük herkesten özür diliyorum."
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