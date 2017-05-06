Survivor'da haftanın ilk eleme adayları belli oldu!

Magazin - 07 Mayıs 2017 00:13

Survivor'da Nusret'ten Ünlüler'e et ziyafeti

Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı

TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmasında dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti.Konseyde yapılan oylama sonucu Tuğçe'nin adı çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Anıl kazandı. Anıl da konseyde Ogeday'ın adını söyledi.Böylece haftanın ilk eleme adayları Tuğçe ve Burçak oldu.En az oyu alarak adaya veda edecek isim, Salı akşamı yapılacak konsey sonrası belli olacak.Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımından Burçak adaya veda eden isim olmuştu.