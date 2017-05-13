Survivor'da haftanın ilk eleme adayları belli oldu!

Magazin - 13 Mayıs 2017 23:42

Survivor'da otomobil ödülünü kazanan takım belli oldu!

Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı

TV8'de yayınlanan Survivor 2017 yarışmasında bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti.Konseyde yapılan oylama sonucu Berna ve Anıl'ın adı çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyununu ise Gökhan kazandı.Böylece haftanın ilk eleme adayları Berna, Anıl oldu.En az oyu alarak adaya veda edecek isim, Salı akşamı yapılacak konsey sonrası belli olacak.Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımından Tuğçe Melis adaya veda eden isim olmuştu.