Survivor'da İlhan ve Serhat birbirine girdi!

Dizi - 11 Mayıs 2017 11:45

Acun Ilıcalı çıldırdı! Survivor'da 527 bin liralık ödül!

Survivor'da Gönüllüler'de elenen isim belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın "Hem Survivor hem de Türk televizyonlarından bir ilk olacak" diye bahsettiği araba ödülü için yarışan Survivor yarışmacıları müthiş bir rekabetin içine girecek. Bu akşam yayınlanacak bölümde hırsla yarışan yarışmacılar zaman zaman gerilecek. Özellikle Serhat Akın ile İlhan Mansız'ın kavgası çok konuşulacağa benziyor. Yayınlanan fragmanda İlhan Mansız ve Serhat Akın benchte birbirlerinin üstüne yürüyor. Araya giren Sema'nın zor ayırdığı iki yarışmacı kavganın eşiğinden dönüyor.