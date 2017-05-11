Survivor'da İlhan ve Serhat birbirine girdi!

İlhan Mansız ve Serhat Akın, Survivor'da birbirine girdi.

Dizi - 11 Mayıs 2017 11:45
Acun Ilıcalı'nın "Hem Survivor hem de Türk televizyonlarından bir ilk olacak" diye bahsettiği araba ödülü için yarışan Survivor yarışmacıları müthiş bir rekabetin içine girecek. Bu akşam yayınlanacak bölümde hırsla yarışan yarışmacılar zaman zaman gerilecek. Özellikle Serhat Akın ile İlhan Mansız'ın kavgası çok konuşulacağa benziyor. Yayınlanan fragmanda İlhan Mansız ve Serhat Akın benchte birbirlerinin üstüne yürüyor. Araya giren Sema'nın zor ayırdığı iki yarışmacı kavganın eşiğinden dönüyor.

Acun Ilıcalı çıldırdı! Survivor'da 527 bin liralık ödül!

Acun Ilıcalı çıldırdı! Survivor'da 527 bin liralık ödül!





Survivor'da Gönüllüler'de elenen isim belli oldu!

Survivor'da Gönüllüler'de elenen isim belli oldu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...
  • Rihanna, Karim Benzema'yı aldattı
  • Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti
  • Eurovision yarışmalarının unutulmayanları
  • "Ben olmayı çoktan yitirdim"

Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Çoban Yıldızı'na yeni isim!
  • Özge Gürel’in yeni dizisi belli oldu!
  • Dizilerin sosyal medya karnesi!
  • Kara Sevda'da ortalık karışıyor!
  • Ali ve Derin pes etmiyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kalp Atışı'ndan ilk kare geldi!
  • Fatih dizisinin yönetmeni belli oldu
  • 3. bölümde tarihe geçti...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hayranlarını sevindiren haber!
  • TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel
  • Sinem Kobal müjdeyi verdi!
  • İkisini de Sevdim veda ediyor
  • Cem Yılmaz'dan şoke eden cevap!
  • İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti!
  • 'Aşk ve Mavi'ye 3 ödül birden!
  • Muhteşem Yüzyıl Kösem'de yeni oyuncular!
Hayranlarını sevindiren haber!