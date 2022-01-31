Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği..

Survivor 2022'de yarışmacıların performanslarının yanı sıra adada yaşanan ikili diyaloglar da konuşulmaya devam ediyor. Survivor All Star Ünlüler - Gönüllüler formatıyla ekrana gelen yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümüne Mert, Ogeday, Nisa ve Sude'nin tartışması damga vurdu. Oyun öncesi Ogeday ve Nisa ile tartışmaya giren Mert, ikiliyi dedikodu yapmakla suçladı.İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Bir süredir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Evrim'in oyun alanında Sude ve Mert'e 'aranız da bir şey mi var' diye sorması gerçekleri ortaya çıkardı.Mert ve Sude'nin aşk yaşadığını öğrenen Ogeday, Sude'yi 'Mert'ten uzak dur' sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.Gelişmeleri öğrenen Mert, Ogeday ve Nisa'yı özel hayata karışmakla suçladı.Ogeday'a tepki gösteren Mert, "Benim burada değer verdiğim insanlar var. Çok değer verdiğim bir arkadaşım. Dün akşam buraya gelirken ağladığını gördüm. Açıkçası onun o kadar üzüldüğünü görünce çok üzüldüm, ne olacağını öğrenmeye çalıştım. Karşı taraftaki arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar. Kızın hoşuna gitmeyecek dedikodularda bulunmuşlar. Sude ve benim arkadaşlığım hakkında dedikoduda bulunmuşlar.' ifadelerini kullandı.