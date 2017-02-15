Survivor'da kim elendi? (14.02.2017)

Magazin - 15 Şubat 2017 09:39

Survivor 2017 yarışmasında dün eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında bu hafta 5 kişi vardı. Bu isimlerin hepsi Gönüllüler Takımı'ndandı. Erdi, Yiğit, Sadin, Gökhan ve Elif arasında yapılan SMS oylaması sonucu adaya veda eden isim Yiğit oldu.İşte o anlar: