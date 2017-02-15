Survivor'da kim elendi? (14.02.2017)

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan bir isim yapılan oylama sonucu yarışmada kalma şansını yitirdi.

Magazin - 15 Şubat 2017 09:39
Survivor 2017 yarışmasında dün eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında bu hafta 5 kişi vardı. Bu isimlerin hepsi Gönüllüler Takımı'ndandı. Erdi, Yiğit, Sadin, Gökhan ve Elif arasında yapılan SMS oylaması sonucu adaya veda eden isim Yiğit oldu.

İşte o anlar:
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