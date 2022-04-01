Survivor'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi: "Sen önce insan ol"

Survivor'ın 66. bölüm fragmanında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkura çıkıyor. Nisa parkurda düşünce sunucu Murat tarafından uyarılıyor. Düştüğünü kabul etmeyen Nisa oyunu yarıda bırakıyor ve sunucu Murat Ceylan ile tartışmaya giriyor.Nisa'ya devam etmesini söyleyen takım arkadaşları uyarıda bulunuyor. Yağmur Banda Nisa'ya 'Çocuk gibi ağlıyorsun, oraya buraya gidiyorsun rehabilitasyon merkezi mi burası? Sen önce insan ol' sözleriyle sert tepki gösteriyor.Takım arkadaşının sözlerine çok sinirlenen Nisa 'ne dedin sen?' ifadeleriyle Yağmur'un üzerine yürüyor.İŞTE O FRAGMAN: