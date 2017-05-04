Survivor'da Nusret sürprizi var!

Magazin - 05 Mayıs 2017 04:00

Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı

Survivor'da elenen isim belli oldu

TV8'de ekrana gelen Survivor 2017'nin 81. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını bu kez farklı bir ödül bekliyor.Acun Ilıcalı, yarışmacılara arkalarını dönmelerini istiyor. Daha sonra 10'dan geriye sayacağını ve sonra dönmelerini ifade ediyor. Ilıcalı'nın isteği ile arkalarını dönen yarışmacılar karşılarında Nusret'i görünce büyük sevinç yaşıyor. Acun Ilıcalı, "Sevgili Nusret Dominik'te." diyerek Nusret'i yarışmacılara takdim ediyor.Nusret yarışmacılara büyük bir sürpriz yaparken Nusret'i gören Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları büyük bir şaşkınlık yaşadı.Nusret, tuz dökme hareketiyle yurt içi ve yurt dışında bir anda büyük bir üne kavuşmuştu.