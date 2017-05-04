Survivor'da Nusret sürprizi var!

Acun Ilıcalı, oyunlardaki kural değişikliğini anlattı
Acun Ilıcalı, yarışmacılara arkalarını dönmelerini istiyor. Daha sonra 10'dan geriye sayacağını ve sonra dönmelerini ifade ediyor. Ilıcalı'nın isteği ile arkalarını dönen yarışmacılar karşılarında Nusret'i görünce büyük sevinç yaşıyor. Acun Ilıcalı, "Sevgili Nusret Dominik'te." diyerek Nusret'i yarışmacılara takdim ediyor.
Nusret yarışmacılara büyük bir sürpriz yaparken Nusret'i gören Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Nusret, tuz dökme hareketiyle yurt içi ve yurt dışında bir anda büyük bir üne kavuşmuştu.
Survivor'da elenen isim belli oldu