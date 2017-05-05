Survivor'da Nusret'ten Ünlüler'e et ziyafeti

Survivor'da ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı, Nusret'in hazırladığı barbeküde et ziyafeti çekti.

Magazin - 06 Mayıs 2017 05:00
Survivor son bölümde oynanan ödül oyununda Ünlüler takımı iki seride Gönüllüler takımını yenerek yarışın galibi oldu. Oyunu kazanan Ünlüler, galibiyeti salt bae hareketiyle kutladı.

Oyunu kazanan ünlüler takımı, Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Dominik'e gelen ve salt bae hareketiyle adını dünyaya duyuran ünlü etçi Nusret Gökçe'nin hazırladığı etlerden oluşan ziyafeti hak kazandı.

Ünlüler ayrıca Nusret'in salt bae hareketinin baskılı olduğu tişörte de sahip oldu.
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