Survivor'da olay! Annesinin sözleri İsmail Balaban'ı şoke etti

Survivor 2021'de İsmail Balaban'ın annesiyle yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu. İsmail'in annesi Gülsüm Balaban'ın ünlü yarışmacının nişanlısı Gamze Atakan için "Bırakıp gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" açıklaması izleyicileri şok etti.Annesinin sözleri karşısında ünlüler takımı yarışmacıları şoke olurken, İsmail'in annesi sözlerini şöyle sürdürdü;"Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada. "Annesi ile yaptığı telefon konuşması sonrası büyük şaşkınlık yaşayan İsmail neler olduğunu sorarken, annesi 4 aydır çok kötü olaylar yaşadığını dile getirdi.Konuşma sonrası İsmail izin isteyerek ödül evinin dışına çıktı. Sosyal medya kullanıcıları da İsmail'in nişanlısından ayrıldığını konuşurken, çok sayıda destek mesajı yağdı.İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsetti ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu. İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. GamzeAtakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan'ın nereli ve kaç yaşında olduğu ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı. İsmail'in annesi Gülsüm Balaban'ın söylemlerinin nedeni ise henüz detaylanmadı.