Survivor'da otomobil ödülünden sonra bir ilk daha!

Acun Ilıcalı, Survivor 2017'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde yarışmacılara büyük bir sürpriz açıkladı.

Magazin - 17 Mayıs 2017 05:00
TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bir ilk daha yaşanacak.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışan Türkiye ve Yunanistan takımlarının karşı karşıya geleceği bir oyun oynanacağını söyledi.

Survivor'da otomobil ödülünü kazanan takım belli oldu!

Survivor'da otomobil ödülünü kazanan takım belli oldu!



Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Bir Türk takımı Yunan takımı ile oyun oynayacak. Bu oyunun amacı iki ülkenin birbirine yakınlaşmasıdır. Yarın bir ödül oyunu oynanacak. Yarından sonraki gün Yunan takımına karşı güzel bir takım oluşturacaksınız. Bu takım Ünlüler ve Gönüllülerden oluşacak. Kazanan takım toplu olarak ödülün sahibi olacak" dedi.

Geçen haftalarda Survivor'da bir ilk daha gerçekleşmiş ve Ünlüler takımındaki 6 yarışmacıya araba hediye edilmişti.

Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu!

Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Apar topar hastaneye kaldırıldı!
  • Jelena Karleusa'dan taraftara Tosic cevabı
  • Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!
  • Beren Saat: 'Başkası acı çekerken…'
  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hayranlarına sürpriz yaptılar!
  • Çağla'dan anneliğe dair 10 şey!
  • Önce keçilerini paylaştı şimdi de...
  • İşte Survıvor'da elenen isim!
  • "Seks imajından kurtuldum"
  • 'Yüzyılın Aşkı' geliyor!
  • O ünlü de aşkı internette arıyor!
  • Ergenç'i duygulandıran sürpriz!
  • Bodrum Masalı'nda flaş ayrılık!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz'dan Aslı Enver'e şarkılı mesaj!
  • İşte en şık giyinen erkek oyuncu!
  • Aslı Enver, Özcan Deniz ile aşk iddialarına yanıt verdi
  • Demet Akalın ve Murat Boz bu yaza damga vuracak!
  • Gizem Karaca sezonu açtı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kerimcan Durmaz'a 'spastik' tepkisi
  • Çoban Yıldızı bitiyor mu? Selin Şekerci açıkladı
Murat Boz'dan Aslı Enver'e şarkılı mesaj!