Survivor'da otomobil ödülünden sonra bir ilk daha!

Magazin - 17 Mayıs 2017 05:00

Survivor'da otomobil ödülünü kazanan takım belli oldu!

Survivor'da haftanın elenen ismi belli oldu!

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bir ilk daha yaşanacak.Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışan Türkiye ve Yunanistan takımlarının karşı karşıya geleceği bir oyun oynanacağını söyledi.Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Bir Türk takımı Yunan takımı ile oyun oynayacak. Bu oyunun amacı iki ülkenin birbirine yakınlaşmasıdır. Yarın bir ödül oyunu oynanacak. Yarından sonraki gün Yunan takımına karşı güzel bir takım oluşturacaksınız. Bu takım Ünlüler ve Gönüllülerden oluşacak. Kazanan takım toplu olarak ödülün sahibi olacak" dedi.Geçen haftalarda Survivor'da bir ilk daha gerçekleşmiş ve Ünlüler takımındaki 6 yarışmacıya araba hediye edilmişti.