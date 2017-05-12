Survivor'da otomobil ödülünü kazanan takım belli oldu!

Survivor'ın önceki ve dün akşam ekrana gelen bölümlerinde Ünlüler ve Gönüllüler arasında otomobil ödülü için kıyasıya bir mücadele vardı. İşte Survivor'da otomobil ödülünü kazanan takım...

Magazin - 13 Mayıs 2017 00:22
Survivor'da otomobil ödülünü kazanan takım belli oldu!
TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler, Acun Ilıcalı'nın "Survivor ve Türk televizyon tarihinde bir ilk" diyerek duyurusunu yaptığı otomobil ödüllü yarışmanın ikinci turunda karşı karşıya geldiler.

İlk turu Ünlüler, ikinci turu Gönüllüler kazandı. Eşitlik bozulmadığı için 5 sayılık final turu oynandı. Yarışmacıların her şeylerini ortaya koyarak yarıştıkları ve kıran kırana geçen, adete nefeslerin tutulduğu mücadeleyi kazanan ekip Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı 6 otomobil kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

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Mücadele sonrası Ünlüler takımı büyük bir sevinç yaşarken Gönüllüler takımında hüzün vardı.

Dün akşam oynanan oyunu Ünlüler takımı kazanmış, ikinci tur için büyük avantaj elde etmişlerdi.

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