Survivor'da otomobil ödülünü kazanan takım belli oldu!

Magazin - 13 Mayıs 2017 00:22

Survivor'da İlhan ve Serhat birbirine girdi!

Acun Ilıcalı çıldırdı! Survivor'da 527 bin liralık ödül!

TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler, Acun Ilıcalı'nın "Survivor ve Türk televizyon tarihinde bir ilk" diyerek duyurusunu yaptığı otomobil ödüllü yarışmanın ikinci turunda karşı karşıya geldiler.İlk turu Ünlüler, ikinci turu Gönüllüler kazandı. Eşitlik bozulmadığı için 5 sayılık final turu oynandı. Yarışmacıların her şeylerini ortaya koyarak yarıştıkları ve kıran kırana geçen, adete nefeslerin tutulduğu mücadeleyi kazanan ekip Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı 6 otomobil kazanmanın mutluluğunu yaşadı.Mücadele sonrası Ünlüler takımı büyük bir sevinç yaşarken Gönüllüler takımında hüzün vardı.Dün akşam oynanan oyunu Ünlüler takımı kazanmış, ikinci tur için büyük avantaj elde etmişlerdi.