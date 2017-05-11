Survivor'da otomobil ödülünün ilk turunu kazanan takım belli oldu!

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler otomobil ödülü için kıyasıya mücadele etti. İşte Survivor'da otomobil ödülünün ilk turunu kazanan takım...

Magazin - 12 Mayıs 2017 03:00
TV8'de ekrana gelen Survivor 2017 yarışmasında Ünlüler ve gönüllüler, Acun Ilıcalı'nın "Survivor ve Türk televizyon tarihinde bir ilk" diyerek duyurusunu yaptığı otomobil ödüllü yarışmanın birinci turunda karşı karşıya geldiler. Kıran kırana geçen, adete nefeslerin tutulduğu mücadeleyi kazanan ekip Ünlüler takımı oldu.

Survivor'da İlhan ve Serhat birbirine girdi!

Survivor'da İlhan ve Serhat birbirine girdi!



Acun Ilıcalı, oyundaki kural değişikliği yarışmacılara açıkladı. Yeni kurala göre ilk turu son bölümde oynanan oyun 10'da bitti. İkinci turu oynanacak ve yine 10'da bitecek yarış sonrası otomobili kazananlar belli olacak. Eğer mücadele sonunda iki ekip berabere kalırsa 5 sayılık final turu oynanacak.

SERHAT VE İLHAN ARASINDA GERGİNLİK!
Ödül oyununda Ünlüler takımında Serhat Akın'ın kendisine yüksek sesle bağırmasından rahatsız olan İlhan Mansız, oyun sonrasında takım arkadaşıyla tartışma yaşadı. İkili arasında tansiyon bir anda karşılıklı atışmalarla yükseldi.

SABRİYE, ACUN ILICALI'YA SARILIYORDU
Araba oyununun ilk turunu kazanan Ünlüler, büyük sevinç yaşadı. Büyük mutluluk yaşayan Sabriye, mücadele sonunda yanlışlıkla Acun Ilıcalı'ya sarılıyordu.

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