Survivor’da samimi anlar… "Adada aşk başlıyor"

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun, Survivor'da sergilediği hareketlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Tayfun'un kazandığı oyunlardan sonra ekip arkadaşı Nisa'ya gösterdiği samimi tavırlar ekran karşısındakilerin dikkatini çekti. Tayfun'un yarış kazanan Nisa’yı neredeyse bezdirircesine ona sarılması farklı bir şekilde yorumlandı. Sosyal medyada "adada yeni bir aşk filizleniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.