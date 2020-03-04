Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun, Survivor'da sergilediği hareketlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Tayfun'un kazandığı oyunlardan sonra ekip arkadaşı Nisa'ya gösterdiği samimi tavırlar ekran karşısındakilerin dikkatini çekti. Tayfun'un yarış kazanan Nisa’yı neredeyse bezdirircesine ona sarılması farklı bir şekilde yorumlandı. Sosyal medyada "adada yeni bir aşk filizleniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
Survivor’da samimi anlar… "Adada aşk başlıyor"
Survivor'da yarışan Tayfun'un, adadaki takım arkadaşı Nisa ile yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin samimi hallerini gören sosyal medya kullanıcıları, "Adada aşk başlıyor" yorumlarında bulundu.
04.03.2020 12:14 Magazin