Survivor'da şampiyon belli oldu!

Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan ve yaklaşık altı ay süren Survivor sona erdi. Yarışmanın finali İstanbul'da yapıldı. Son ikiye Poyraz ve İsmail kaldı. İkili arasında gerçekleşen SMS oylaması sonucunda şampiyonluk koltuğuna oturan isim netleşti.İsmail Balaban 2021 sezonunun şampiyonu oldu.İşte o anlar: