Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan ve yaklaşık altı ay süren Survivor sona erdi. Yarışmanın finali İstanbul'da yapıldı. Son ikiye Poyraz ve İsmail kaldı. İkili arasında gerçekleşen SMS oylaması sonucunda şampiyonluk koltuğuna oturan isim netleşti.
İsmail Balaban 2021 sezonunun şampiyonu oldu.
İşte o anlar:
Survivor'da şampiyon belli oldu!
Nefes kesen Survivor 2021'de sona gelindi. Yarı finale kalan yarışmacılar önceki gün adadan ayrılarak İstanbul'a geldi. Yapılan oylama sonucu finalistler İsmail ve Poyraz oldu. Bugünkü final sonucunda Survivor'ın şampiyonu da belli olmuş oldu. İşte detaylar...
26.06.2021 09:08 Magazin