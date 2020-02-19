Survivor'da şok! Adadan gönderildiler!

Survivor 2020'de ilk hafta eleme konseyi büyük sürprizlere sahne oldu. Yıllar önce yayınlanan Survivor'ın ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Uğur Pektaş, diz sakatlığı sebebiyle henüz ilk haftadan yarışmaya veda etti. Ünlü oyuncu Uğur Pektaş'la birlikte eski milli basketbolcu Şaziye İvegin de diz sakatlığı sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.Bu arada yapılan ada konseyi sonrası ilk eleme yapıldı ve bir kişi de halk oylamasıyla Survivor 2020'ye veda etti. Elemeye çıkan Gönüllüler takımında en az oyu alan Makbule Karabudak yarışmadan elenen isim oldu.